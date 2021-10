Primavera, De Rossi: “Partita difficilissima contro il Pescara, servirà la massima attenzione. Bisogna migliorare sotto porta” – VIDEO

Alberto De Rossi, tecnico della Primavera, ha parlato alla vigilia del match contro il Pescara nel quinto turno di campionato. Queste le sue parole:

Sulla vittoria del Campionato di Primavera 2 del Pescara…

“Hanno fatto molto bene, complimenti a loro. Campionato Primavera 2 lo conosco molto bene perché noi le seguiamo tutte le partite, campionato altamente competitivo. Vincerlo non è mai facile, loro ci sono riusciti e vanno rispettati. Tornando a Primavera 1 tutti possono perdere con tutti e tutti possono vincere, noi lo sappiamo. Ci stiamo preparando al meglio“.

Cosa ci aspetta lunedì a Pescara?

“Una partita difficilissima che dovremo affrontare con la massima attenzione, della determinazione, della corsa, della aggressività. Tutte le qualità che dovremo mettere in campo in ogni partita, non solamente a Pescara. Altrimenti andremo incontro a difficoltà ancora maggiori“.

Rispetto a quanto visto nelle scorse settimane, cosa si aspetta di più dalla squadra?

“Soprattutto sotto porta. Stiamo creando molto e stiamo segnando tanto, ma comunque i gol che stiamo segnando con la valutazione delle azioni che abbiamo creato ancora sono piccoli numeri. Le partite non possono finire tanto a zero, ma è anche vero che noi allenatori dobbiamo cercare il massimo dai nostri giocatori e se creiamo tante occasioni noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo”