Primavera, De Rossi: “La vittoria è arrivata grazie alla maturità della squadra, Pagano ha un talento innato”

La Roma Primavera batte il Cosenza 2-0 negli ottavi della Coppa Italia e si qualifica per i quarti, che disputerà contro la Juventus in una gara unica in trasferta il 12 gennaio. Queste le parole del tecnico Alberto De Rossi al termine della partita, ai canali ufficiali del club:

Con pazienza il gol è arrivato. Non è stato facile vincere questa gara.

La partita era difficile, lo sapevamo. Fin dall’inizio, prima di cominciare la partita. Il collega del Cosenza ha messo su una formazione pratica, che concedeva pochi spazi. Noi abbiamo sofferto poco, i ragazzi sono stati bravi a venirne a capo.

La Roma meglio nella ripresa. Durante l’intervallo ha usato qualche parola particolare?

Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. In campo non è facile venire a capo di una partita in cui trovi pochi spazi e in cui l’avversario è organizzatissimo, temibile anche in fase di ripartenza. La vittoria è arrivata anche con un pizzico di maturità da parte della squadra.

Pagano, 2004, oggi è entrato e ha cambiato la partita.

Non mi sorprende che Pagano cambi le partite. È un ragazzo che si sta completando nella formazione, ha un talento innato. Sta iniziando a correre anche indietro, oltre che davanti.

Con la Juventus nei quarti di finale sa di finale anticipata.

Non direi. Ci sono anche altre squadre. Tipo Napoli e Fiorentina che arriveranno in fondo e saranno protagoniste.