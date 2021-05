Primavera, Bove: “C’è grande rammarico perché non vediamo questa differenza con l’Inter, un episodio ha condizionato la gara”

Al termine della sconfitta casalinga contro l’Inter, il calciatore della Roma Primavera Edoardo Bove ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole:

Differenza con l’Inter?

C’è grande rammarico perché negli spogliatoi non vediamo questa differenza con l’Inter, oggi siamo incappati in episodi e le gara si è fatta difficile. Il livello in Primavera è molto alto e un episodio ha condizionato la gara. Loro poi si sono chiusi a 5 dietro e abbiamo trovato moltissime difficoltà. Dal mio punto di vista non ci sono così tante differenze.

Sui gol presi.

Noi proviamo tutte le situazioni in allenamento, alla fine la differenza la fa la cattiveria che ti permette di vincere i duelli e non prendere mai gol. Se ognuno fa il suo compito il gol non viene, anche oggi siamo mancati in questo ed è bastata una palla dentro per prendere gol. Poi gli avversari si restringono e diventa dura recuperare le partite.

Paura?

Non abbiamo paura di non farcela, noi andiamo avanti per la nostra strada. Oggi abbiamo continuato a fare la partita e abbiamo tenuto palla, nelle partite che verranno manterremo sempre lo stesso atteggiamento per chiudere bene la stagione.