Alle 13 la Roma Primavera si appresta ad affrontare l‘Atalanta in uno scontro al vertice della categoria. Tramite il proprio profilo X i giallorossi hanno diramato la formazione che partirà dal primo minuto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Sala, Tavanti, Comi, Tornaghi, Guerini, Manzoni, Riccio, Colombo, Regonesi, Vavassori, Castiello.

All.: Bosi.

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Costa, Alessio, Cherubini.

All.: Guidi.

Arbitro: Niccolò Turrini.

Assistenti: Egidio Marchetti – Carlo De Luca.

The Primavera are in league action this afternoon against Atalanta. 🐺

📋 Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano, Pagano; Costa, Alessio, Cherubini

🟨 DAJE ROMA 🟥#ASRoma | #Primavera1TIM pic.twitter.com/wVTrJm3y6J

