La Roma Primavera stravince a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra di Guidi ha schiantato per 5-1 i neroazzurri. La partita già alla fine del primo tempo aveva raccontato di un confronto senza storia; infatti i ragazzi giallorossi avevano portato il parziale sul 4-1, grazie ai gol di Cherubini, Mannini, Alessio e Pisilli. Il gol del risultato definitivo l’ha siglato Alessio per la sua doppietta personale nel secondo tempo.

Per l’Under 19 questo è il secondo successo di fila in campionato dopo il 3 a 0 contro il Genoa di settimana scorsa.

𝐂𝐡𝐞𝐫𝐮𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐠𝐨𝐥 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐑𝟕🔥 Si chiude 1-4 il primo tempo tra #Atalanta e #Roma : gol straordinario del centrocampista giallorosso Luigi #Cherubini che sigla in mezza rovesciata la rete del momentaneo 0-1🟡🔴