Balbo su Totti: “Era un talento limpido. Ai fuoriclasse nessun insegnamento”

La chiamò l’Inter. “Cenai a casa Pellegrini con Mariottini, diventato intanto dirigente nerazzurro, e trovammo l’accordo su tutto. Alla fine mi chiesero di autografare un foglio e seppi dopo che serviva per l’esame grafologico della moglie del presidente. Non lo superai, scelsero Pancev e io divenni il primo acquisto di Sensi alla Roma. Da quel giorno ho cambiato firma”.

Vide nascere l’astro Totti.

“Talento limpido, bazzicava già in prima squadra: ricordo che in un derby entrò nella ripresa e con un gran dribbling procurò un rigore. L’anno seguente trovò più spazio e quando Fonseca si fece male divenne mio gemello. Nessun insegnamento, ai fuoriclasse non servono, gli ho solo trasmesso un po’ di tranquillità. Dopo il recupero di Daniel spingevo perché giocassimo tutti e tre, però Mazzone non ci sentiva”.