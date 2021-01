Primavera, Alberto De Rossi: “Non meritavamo la sconfitta contro la Spal, ma questo non ci fermerà”

La Roma Primavera si prepara ad affrontare il Torino, nella sfida in programma domenica 31 gennaio alle 12:30. Nel precedente incontro con la Spal i giallorossi hanno trovato la prima sconfitta stagionale, dopo aver collezionato sei vittorie nelle precedenti sei partite in campionato. Il tecnico Alberto De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, queste le sue parole:

Leggi anche: Salta lo scambio Dzeko-Sanchez e Pellegrini mette “like”

“Siamo consapevoli, e i ragazzi lo sono più di noi, che abbiamo fatto una buona partita con la Spal, al di là del risultato finale che ci disturba e ci infastidisce, soprattutto perché non meritavamo la sconfitta. Siamo coscienti di aver fatto quello che dovevamo, era una situazione difficile, le linee degli avversari erano strette e la partita si è complicata dopo lo svantaggio. Alla fine le considerazioni sono molto positive. Non abbiamo mai affrontato una squadra con una strategia simile, ci dobbiamo lavorare e ci abbiamo lavorato, se incontreremo un Torino che gioca così ben venga, se questo porta al completamento della formazione tattica dei nostri ragazzi. Noi siamo tranquilli, continuiamo il nostro lavoro, non ci fermerà una sconfitta”.