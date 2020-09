Prima Roma: più assenti che presenti

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Senza i dodici calciatori impegnati con le rispettive nazionali e senza Bruno Peres, Kluivert e Carles Perez, in isolamento domiciliare dopo essere risultati positivi al Covid19, oggi la Roma scenderà in campo per la sua prima stagionale. Avversaria la Sambenedettese, allenata dall’ex juventino Paolo Montero, che milita nel campionato di Lega Pro. Seppure con tante assenze, Fonseca potrà fornire alcune indicazioni su come intende riprendere la stagione dal punto di vista tattico. Il vero interrogativo riguarda il modulo che vuole adottare e oggi potrebbe arrivare una risposta, seppur parziale. Il tecnico non potrà contare neanche su Pedro, il cui recupero però procede nel migliore dei modi e quasi certamente sarà disponibile per la prima di campionato a Verona. Prima di quella gara i giallorossi saranno impegnati in altre due amichevoli, contro Frosinone e Cagliari.