Prevenzione, solidarietà, sensibilizzazione: le iniziative della Roma per l’8 marzo

La pink scarf per la raccolta fondi

La generosità dei tifosi giallorossi potrà esprimersi per sostenere un’altra iniziativa ideata in favore delle donne che subiscono abusi. Il ricavato della vendita della speciale “Pink Scarf”, prodotta dal Club per l’occasione, sarà destinato all’acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali.

Queste dotazioni serviranno per offrire alle donne vittime di violenza, che cercano soccorso nelle strutture sanitarie, un percorso di visita appositamente dedicato che garantisca loro la massima riservatezza e tutela.

Sarà possibile aquistare la Pink Scarf a partire dall’8 marzo negli AS Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, cc Maximo e cc Porta di Roma.

Giovedì 9, in occasione di Roma-Real Sociedad, la Pink Scarf sarà disponibile anche presso lo Store di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita della Toyota Fan Zone.

Sensibilizzazione

Nel solco dell’iniziativa “Amami e Basta”, grazie alla disponibilità del Municipio V e alla collaborazione dell’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, è prevista la posa di una nuova panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere.

Il luogo scelto per l’occasione è il Parco “Barone Rampante”, in via Giorgio Morandi 26.