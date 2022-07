Pressing su Wijnaldum, Schouten è l’alternativa

Corriere della Sera – La Roma continua il pressing su Georginio “Gini” Wijnaldum ma pensa anche all’alternativa. Il centrocampista olandese è la prima scelta di Mourinho, però l’inizio del campionato si avvicina e bisogna mettere delle “deadline” alle trattative per non farsi trovare impreparati in caso di mancata chiusura.

Il giocatore è disponibile al trasferimento: ha capito di non rientrare nei piani del nuovo allenatore Galtier. Il nodo dell’ingaggio, però, non è ancora stato superato. Wijnaldum ha un ingaggio da 9 milioni netti.

La Roma chiede che il PSG partecipi per il 50%, i francesi vogliono un obbligo di acquisto al termine del prestito di 12 mesi. L’alternativa a Wijnaldum è un altro olandese, ma già inserito in Italia: il bolognese Jerdy Schouten, 25 anni, 70 presenze e 2 gol in Serie A, contratto in scadenza 2024, ingaggio da 500.000 euro netti.

Il Bologna chiede 10/12 milioni. Sullo sfondo resta Frattesi ma dopo la cessione di Scamacca (al West Ham) il Sassuolo non ha più bisogno di vendere e, perciò, non abbasserà il prezzo.