In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato della possibile partenza di alcuni pezzi pregiati della sua rosa. Tra essi, anche il centrocampista Morten Hjulmand, danese e capitano della squadra pugliese, accostato alla Roma. Ecco le dichiarazioni del presidente:

Che squadra troverà D’Aversa? Si parla più delle cessioni dei vostri gioielli, da Hjulmand a Baschirotto, da Gendrey a Strefezza, ma fino a questo momento nessuno è partito.



“Questo mi sembra un mercato più accorto per le piccole. Noi facciamo un mercato di opportunità. Se Hjulmand parte ci vuole uno che non lo faccia rimpiangere troppo. Per quanto Corvino e Trinchera siano abili e aziendalisti, è difficile fare operazioni a zero. Sulle cessioni ne deve valere la pena. Ma nessun calciatore mi ha chiesto di voler andar via, anzi alcuni hanno finito le vacanze in Salento. Vuol dire che stanno bene”.