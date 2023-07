Il Tempo (M. Cirulli) – Primo giorno di lavoro a Trigoria. Ieri la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini per iniziare insieme la nuova stagione sportiva. L’appuntamento era alle 10 di mattina: il primo ad arrivare è stato Belotti, con Mourinho sopraggiunto subito dopo.

A seguire sono arrivati tutti gli altri calciatori, con alcuni che hanno preferito ridursi le ferie per tornare ad allenarsi, come Zalewski e Solbakken, insieme anche al nuovo acquisto Aouar, L’algerino, così come Dybala, è stato uno dei protagonisti della prima seduta sotto il sole cocente di Trigoria. Il clima torrido ha colpito specialmente Mourinho, che al termine dell’allenamento ha pubblicato una foto su Instagram con tanto di commento: “Trigoria, difficile, ma è bello essere tornati di nuovo in campo”.

Ma non è il primo “messaggio social” lanciato dallo Special One sui suoi profili. Il tecnico ha infatti pubblicato un’immagine di una lavagna all’interno del suo ufficio, dove erano presenti tutti i nomi dei calciatori a disposizione. Mourinho ha poi diviso in due un campo da calcio sui quali erano inseriti i nomi. Nella parte inferiore sono infatti inseriti tutti gli elementi ancora assenti per le vacanze aggiuntive dovute agli impegni nazionali come Cristante, Bove, Spinazzola, Ibanez, Celik, Pellegrini, Rui Patricio e N’Dicka, che torneranno solamente il 17 luglio. Nella parte altra invece sono posizionati i due calciatori attualmente infortunati – e che saranno indisponibili almeno fino all’inizio del 2024 – ovvero Abraham e Kumbulla.

Tra i nomi sulla lavagna di Mourinho risulta inoltre il giovane della primavera Riccardo Pagano, che ieri si è aggregato in prima squadra per l’allenamento. Il centrocampista, che lo scorso anno ha realizzato con il settore giovanile 15 gol e 8 assist in 34 presenze, è stato già convocato dallo Special One con la Fiorentina alla penultima giornata di campionato, ma non è tuttavia riuscito a trovare l’esordio in Serie A.