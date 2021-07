Presa la Pirone, bomber di razza: “Sono onorata”

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Ciccio Caputo versione femminile sbarca a Roma. Il club giallorosso ha messo sotto contratto Valeria Pirone, bomber del Sassuolo. Si tratta di un attaccante esperto (32 anni), che arriva dal Sud (è nata a Torre del Greco) e che si fa apprezzare perché segna e fa segnare da numero 9 classico.

L’anno scorso ha realizzato 10 gol, confermandosi una garanzia sotto porta. I numeri complessivi dicono tutto: Pirone ha messo da parte fino 206 presenze in Serie A e 90 gol. “Arrivare in questo momento alla Roma per me è molto importante. Avrò la possibilità di giocare con grandi calciatrici e di mettermi in gioco. Per me è un onore“, ha detto l’ex Sassuolo ai canali ufficiali del club.

Soddisfatta Betty Bavagnoli: “È una punta di enorme esperienza che unisce qualità tecniche a una grande determinazione. Abbiamo preso una calciatrice che sarà una guida per le giovani perché la sua voglia di lottare su ogni pallone è un esempio perfetto di mentalità vincente“.