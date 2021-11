Continuano ad andare in scena le qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022, con il match decisivo tra Portogallo e Serbia. La formazione padrona di casa passa in vantaggio dopo appena 2′ con un gol di Sanches, ma Rui Patricio, scelto titolare dal c.t. Fernando Santos, commette un grave errore al 33′ sul gol di Tadic. Una rete di Mitrovic al 90′ qualifica la Serbia ai Mondiali, mentre il Portogallo dovrà giocarsi tutto agli spareggi.