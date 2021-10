Portogallo-Qatar, Rui Patricio in panchina

Primo impegno di questa sosta per il Portogallo. La selezione lusitana sarà impegnata questa sera nell’amichevole contro il Qatar. Non scenderà in campo dal primo minuto Rui Patricio. È il secondo incrocio contro i Marroni, già affrontati lo scorso settembre e sconfitti per 1-3. La sfida contro la nazionale qatariota precede la gara valevole per qualificazioni ai Mondiali 2022 – che si terranno proprio in Qatar – contro il Lussemburgo, in programma martedì 12 ottobre alle 21:15. Nell’ultima gara il Portogallo ha vinto per 0-3 contro il Lussemburgo. Il successo ha permesso agli uomini di Fernando Santos di consolidare il primato del girone a 13 punti, segue la Serbia (11).