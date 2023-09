Per le qualificazioni ad Euro2024 il Portogallo questa sera affronta il Lussemburgo. Il ct del Portogallo, Roberto Martinez, ha deciso di puntare ancora su Diogo Costa, lasciando nuovamente in panchina il portiere giallorosso Rui Patricio per 90’. La nazionale portoghese asfalta il Lussemburgo, il match termina 9-0. La nazionale lusitana attualmente è prima nel proprio girone a quota 13 punti, mentre il Lussemburgo si trova al terzo posto.