Javier Zanetti ex leggenda e attuale vicepresidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RSI (Televisione della Svizzera italiana). L’argentino ha parlato della sua carriera, ed è stato chiaramente impossibile non parlare di José Mourinho. Queste le sue parole: “Moratti per me è come un papà. Mi ha portato all’Inter da sconosciuto, ha creduto in me e ha avuto sempre fiducia in un mio grande percorso all’Inter. Ringrazierò sempre lui e la famiglia. Mourinho è stato il nostro condottiero, in quei due anni abbiamo fatto cose straordinarie e scritto pagine importantissime della nostra storia”.