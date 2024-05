Il Giornale (T. Damascelli) – All’Olimpico sussulti di calcio non una partita seria, errori gravi in difesa di Gatti e fallimentare Vlahovic in attacco nella Juventus tenuta in piedi soltanto da Chiesa, stanchezza indisponente di Dybala, ipotesi di Lukaku e debolezza generale nella Roma dopo le ferite con il Bayer Leverkusen, football affannoso, impreciso, parrocchiale fra due squadre difettate, il pari serve alla Juve e frena la Roma, si attendono i risultati dell’Atalanta che ha due partite in meno e, nel caso di “pieno” si porterebbe al quarto posto.