Il primo match che Mourinho è i suoi dovranno affrontare nel ritiro in Portogallo, sarà contro il Braga. La partita è in programma il 26 luglio alle ore 20 locali andrà in scena all’Estadio Municipal di Albufeira. I tagliandi sono stati messi in vendita sul sito blueticket.meo.pt al prezzo di 10€.