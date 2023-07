In Portogallo si è concluso il secondo giorno di allenamenti. Mourinho nel pomeriggio ha concesso qualche ora di libertà alla squadra. Nelle ultime ore è arrivata la conferma di una nuova amichevole contro l’Estrela Amadora, avversaria che la Roma affronterà il 29 luglio. Inoltre in serata l’allenatore portoghese ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con una didascalia abbastanza enigmatica che recita: “Doc non inviare messaggi in codice“.