Gianluca Scamacca è uno dei nomi più chiacchierati in orbita Roma. Infatti il centravanti italiano sarebbe in pole position nei pensieri di Tiago Pinto, che sta lavorando per trovare un accordo con il West Ham per riportare il giocatore nella capitale. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio, ecco uno stralcio delle sue parole:“Per tanti sono un talento inespresso: io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono stra-sicuro al 100% che chi mi prende fa un affare. Penso che mi manchi solo stare nel posto giusto al momento giusto”.