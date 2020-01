Politano-Spinazzola: scambio. E a sinistra è caccia a Barisic

Matteo, torna a casa. All’indomani del grave infortunio di Zaniolo, Gianluca Petrachi rompe gli indugi: salvo colpi di scena, prenderà politano dall’Inter. Dopo una prima chiacchierata esplorativa, in serata ha chiuso lo scambio con Leonardo Spinazzola. Ma il mercato romanista, al netto delle cessioni, non finirà qui. Perdendo un terzino, Petrachi è pronto a chiudere con i Rangers Glasgow per Borna Barisic, mancino classe ’92 nel giro della nazionale croata. Occhio anche al centrocampo. Non saranno né Castrovilli, né Nandez a completare il reparto. Dalla Spagna è rimbalzato ieri un nome possibile ovvero quello di Villar dell’Elche. Secondo i media locali, Petrachi avrebbe offerto 3 milioni, ma va convinto soprattutto il Valencia, che detiene la proprietà del giocatore all’80% e ha la prelazione su qualunque trasferimento. Seguiti anche Vital del Corinthians e Almendra del Boca Juniors. Lo scrive il Corriere dello Sport.