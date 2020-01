Politano o Suso solo per “riparare”. Il budget resta ancora da scoprire

Fienga e Petrachi aspettano Politano ma soprattutto l’Inter: Marotta e Ausilio devono abbassare le pretese per il riscatto. A Trigoria sono disposti a fare un passo in avanti ma con un pagamento dilazionato nel tempo (12-18 mesi) e per una cifra non superiore ai 20 milioni. L’alternativa resta Suso, ovviamente in prestito. Paradossalmente il vero mercato per Petrachi inizierà a febbraio, quando il ds avrà più chiaro il margine di manovra della nuova proprietà e soprattutto il budget a disposizione. In estate la Roma acquistare due terzini (il destro titolare), un attaccante esterno con i gol nelle gambe e un giovane centravanti. Lo riporta Il Messaggero.