Pjanic ricorda il suo passato: “Giorni importanti, alla Roma sono stato benissimo”

Per Miralem Pjanic si tratterà di una notte particolare quella che andrà in scena martedì contro la sua ex squadra in Champions League. Il centrocampista blaugrana, in vista del match contro la Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport ed ha parlato del suo vecchio passato alla Roma e dei suoi 9 anni in Italia. Queste le parole:

“Sono stati molto belli. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco“