Niccolò Pisilli è probabilmente il talento più cristallino che la Primavera di Federico Guidi sta mettendo in luce in questa stagione. A Trigoria se ne sono accorti da tempo. Lo scorso 1° dicembre ha firmato il suo primo contratto da professionista legandosi ai colori giallorossi fino al 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Pescara del Boemo Zeman lo vorrebbe come rinforzo per il centrocampo. Mourinho ha fatto debuttare il classe ’04 in Serie A il 6 maggio contro l’Inter.