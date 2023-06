Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – L’ex attaccante della Roma Marco Borriello, ha parlato del suo ex allenatore Rudi Garcia nonché prossimo tecnico del Napoli. Queste le sue parole: “Non potrei dire che sia stato il più bravo allenatore che ho avuto in carriera, però in quella Roma ha saputo fare molto bene. Una persona molto intelligente, che sapeva relazionarsi bene con lo spogliatoio e i media”.

A che cosa si riferisce?

“Garcia sapeva che la comunicazione era fondamentale anche nei successi. Aveva una sorta di mental coach che era un esperto di comunicazione e ce lo mise a disposizione. Chiunque della squadra avesse voluto, poteva avere un’ora di colloquio alla settimana con lui. Dai miei ricordi ne approfittammo solo in quattro: io, il povero Davide Astori, Morgan De Sanctis e Daniele De Rossi”.