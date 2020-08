Pirlo sceglie Dzeko

Corriere Della Sera (S.Agresti) – La matassa più intricata del mercato si sta faticosamente dipanando. Se si scioglierà completamente porterà Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under (forse accompagnato da Riccardi) al Napoli. Non è certo compito facile. Nelle ultime ore qualcosa si è mosso: Milik sembra aver dato via libera al trasferimento alla Roma. Si era promesso alla Juventus, ma i bianconeri non hanno trovato l’accordo con il Napoli. Il Napoli, nonostante il contratto in scadenza, valuta Milik 40 milioni, ma la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash al trasferimento azzurro di Under. Nell’operazione, infatti, potrebbe entrare un giovane, probabilmente Riccardi, classe 2001, talento della Roma. Se tutto ciò si risolvesse, l’affare sarebbe concluso: Juve e Roma sono d’accordo per il trasferimento di Dzeko a 12 milioni e il centravanti ha già dato il consenso senza chiedere nè prolungamento di contratto nè aumento d’ingaggio. Quanto all’Inter la strategia è chiara: vuole calciatori esperti per provare a vincere subito ed è per questo che è in via di definizine l’acquisto dalla Roma di Kolarov: i nerazzurri non vogliono spendere troppo e l’accordo potrebbe arrivare a 3 miliioni.