Pioli: “Vogliamo essere protagonisti”

Il Tempo (E.Zotti) – Non c’è due senza tre, così recita il proverbio che Stefano Pioli tenterà in ogni modo di sconfessare. Dopo lo scivolone contro lo Spezia e il ko subito nel derby, la sfida con la Roma rappresenta un crocevia fondamentale per il campionato del Milan che, dopo aver cullato il sogno scudetto per più di metà stagione, rischia di essere risucchiato nella lotta per un posto nell’Europa che conta.

Non a caso il tecnico definisce quello dell’Olimpico: «Uno scontro diretto per la Champions». Pioli non si lascia scalfire dalle critiche ed è il primo a difendere la sua squadra: «Vogliamo essere ancora protagonisti – le parole del tecnico in conferenza – la classifica la guarderemo soltanto dopo la partita. Non inseguiamo nessuno e non abbiamo paura di nessuno, vogliamo solo tornare alla vittoria. Siamo stati elogiati quando abbiamo ottenuto risultati straordinari e siamo stati giustamente criticati quando non sono arrivate delle belle prestazioni».