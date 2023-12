È arrivato il rinnovo di contratto di Edoardo Bove fino al 2028. Queste le parole de GM Tiago Pinto:

“Edoardo incarna i principi che vorremmo sempre trasmettere ai ragazzi del nostro Settore Giovanile, perché indossa la maglia della Roma con senso di orgoglio e responsabilità in ogni momento della sua quotidianità, dentro e fuori dal campo. Assieme alle sue qualità tecniche, ha costantemente messo in luce spirito di sacrifico e devozione al Club ed è per profili come il suo che passa il futuro della Roma”.