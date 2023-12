Come annunciato dalla società, Edoardo Bove sarà un giocatore della Roma fino al 2028. Il numero 52 ha pubblicato su Instagram, un post con una dedica speciale al suo club:

“Da dodici anni l’AS Roma è la mia casa e la mia famiglia e ora che ho il privilegio di indossare la maglia dei grandi avverto tutta la responsabilità e l’orgoglio che ne derivano. Ho avuto già il privilegio di vivere sulla mia pelle due percorsi magici in Europa, ho visto la città in festa intorno al nostro pullman e l’amore che abbiamo ricevuto quando non ce l’abbiamo fatta… Continuare a dare tutto non è una scelta: è un dovere.

Fino ad ora non mi sono mai percepito un esempio, avendo solamente 21 anni, ma spero che questo rinnovo possa ispirare i ragazzi del nostro settore giovanile.

Il mio pensiero oggi va a tutti i bambini che stanno coltivando il sogno che ho vissuto e che sto vivendo: la speranza e la possibilità di farcela è riposta nei piccoli gesti che accompagnano la quotidianità e nella costanza con cui li ripetiamo, superando gli ostacoli”.