Pinto al lavoro: a gennaio ci sono tre ruoli da coprire

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma studia già le mosse per il prossimo mercato e il primo nome sulla lista è quello di Zakaria. Tiago Pinto ha già avuto alcuni contatti con l’entourage del giocatore. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e già a febbraio potrebbe firmare per la Roma. La società, però, vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio, forte dell’accordo che troverà col giocatore, magari offrendo al club tedesco una percentuale sulla futura rivendita o dei bonus legati alle prestazioni del ragazzo e della squadra. Per quanto riguarda la fascia destra Pinto sta valutando Mazraoui.

Anche al terzino scadrà il contratto il prossimo 30 giugno e al momento non sono arrivati segnali di rinnovo. Operazione comunque complessa visto che il giocatore parteciperà alla Coppa d’Africa a gennaio. Reynolds è destinato a lasciare per andare a fare esperienza. Con Mourinho non ha mai visto campo ed è stato mandato quasi sempre in tribuna. Partirà, poi, uno tra Diawara e Villar. Darboe resterà mentre Bove potrebbe andare in prestito in un club di Serie A come accaduto a Ciervo. Segnali di addio anche per Mayoral che vorrebbe giocare di più.