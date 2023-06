Verratti è uno dei nomi accostato alla Roma durante questa sessione di calciomercato. Queste le parole rilasciate dal suo agente a Tuttomercatoweb.con sul futuro del centrocampista italiano:

“Marco indossa la maglia della Nazionale… Più italiano di così. Ora è andato in vacanza, lasciamolo stare e poi vedremo”.

Pimenta ha rilasciato un’intervista anche a Sky Sport in cui ha ribadito:

“Non facciamo casino, il mercato è appena iniziato. E non vorrei fare casino se parlo. C’è un percorso da fare. È presto, abbiamo bisogno di 2-3 settimane ancora per capire come va. Verratti veste la maglia della Nazionale con fierezza. Ed è già sufficiente”.