Tra i nomi circolati per il centrocampo c’è anche Elleys Skhiri. Il centrocampista tunisino rappresenta una delle occasioni del mercato estivo vista la scadenza di contratto imminente il prossimo 30 giugno. Il giocatore del Colonia è stato accostato recentemente alla Roma, ma non si tratta dell’unica squadra: come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan si è inserito e punta forte sul classe ’95. Il club rossonero avrebbe offerto un triennale, con opzione per il quarto, a due milioni l’anno.