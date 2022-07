Pietralata, su Google Maps già compare il nuovo stadio

Il Corriere della Sera (G.P.) – Non è ancora stato presentato il progetto ufficiale, ma lo stadio della Roma è già finito su Google Maps, il sistema geografico più utilizzato al mondo. La scoperta è di alcuni tifosi romanisti, che hanno digitato tra i criteri di ricerca le parole “nuovo stadio della Roma” ottenendo le indicazioni per il posto dove dovrebbe sorgere la nuova casa giallorossa. Un’altra curiosità riguarda la categoria in cui è stato classificato lo stadio, che è indicato come luogo di culto nella zona di Pietralata. Quando la Roma inizierà a giocarci, questo è certo, i tifosi non rischieranno di sbagliare strada.