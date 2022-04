La presenza di Nicolò Zaniolo è in dubbio per la gara contro la Sampdoria, in programma domenica 3 aprile alle ore 18:00. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il numero 22 ha accusato un piccolo fastidio muscolare ed è da gestire anche in vista della gara d’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo, giovedì 7 aprile in Norvegia.