Piano Dybala: la Roma c’è

Corriere dello Sport (R.Maida) – Vendete Zaniolo? Datemi Dybala. José Mourinho non ha dubbi sulle necessità della Roma. L’incastro è molto difficile perchè Dybala, da svincolato, può trovare in qualsiasi momento una squadra gradita. La Roma, invece, non può ingaggiare un attaccante di questo livello se prima non gli ha liberato un posto a Trigoria. Inevitabilmente il riferimento va a Zaniolo che è deluso dal trattamento ricevuto dal Club e a questo punto spera di andare alla Juventus. Anche ieri Nicolò si è fermato fuori con i tifosi ed oggi parteciperà all’amichevole contro il Trastevere. Al momento la Roma non ha offerte che possano essere considerate.

Quando si avranno novità allora si deciderà. A quel punto, però, per Dybala potrebbe essere tardi. Zaniolo, comunque, rappresenta una plusvalenza secca che andrebbe a far respirare il bilancio, ma non è un patrimonio da svendere a 23 anni. Se deve lasciare la Roma può farlo solo alle condizioni che convengono al Club: 50 milioni tutti liquidi. La Juventus è disposta a trattare solo se nell’affare rientrasse Arthur che guadagna 8 milioni di euro e alla Roma non interessa.