Petrachi: “Sono tifoso della Roma, non mi perdo una gara. Fonseca è buon allenatore, doveva essere aiutato”

L’ex Direttore Sportivo della Roma, Gianluca Petrachi è stato intervistato in diretta Twitch sul canale di Calciomercato.it. Queste le sue parole:

Vuoi ancora bene ai tifosi della Roma?

Io sono un tifoso della Roma, ci sono diventato e non mi perdo una partita. Ci sono ancora dentro con tutte le scarpe.

Conte poteva accettare la Roma prima di Fonseca?

Non vorrei entrare in questo argomento. Fonseca rimane un buon allenatore che doveva essere aiutato: la Roma divertiva giocando bene, nonostante si sia presa qualche imbarcata. La figura del DS di campo è fondamentale per qualsiasi allenatore.

Andresti a vedere la Roma in curva?

Ci sono già venuto di nascosto. Non allo Stadio Olimpico, ma in trasferta ci sono andato.