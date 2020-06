Tifosi contro il presidente, e Petrachi non si dimette

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Cresce la tensione alla Roma, con la squadra che ormai si accinge a tornare in campo. Dovrà essere bravo Fonseca a riuscire a isolare la squadra da questa situazione caotica, con i tifosi che si sono scagliati contro il presidente dopo l’ultima intervista. Nessuno ha invece intenzione di prendersela con Petrachi, la cui posizione è ormai appesa a un filo. Ieri il direttore sportivo ha ribadito al CEO Fienga la volontà di restare, onorando il contratto in corso. La rottura si è consumata giovedì: il ds, infuriato con Pallotta per averlo omesso dai ringraziamenti allo staff, fatto notato da tutti i giornali, ha convocato nel suo ufficio il suo collaboratore Cavallo per mandare un messaggio poco diplomatico al presidente. Ora si tenta di ragionare su una possibile risoluzione.