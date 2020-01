Petrachi: “Credo che in questa sessione di calciomercato ci saranno pochi movimenti”

“Credo che in questa sessione ci saranno pochi movimenti. Poi se qualcuno poco contento vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un’altra parte, lo prenderemo in considerazione”. Queste sono le parole di Gianluca Petrachi in un’intervista lasciata ai media del club, frasi che sembrano risuonare come una sorta di invito, verso quei calciatori con ingaggi elevati e poco minutaggio in stagione. Gli indiziati principali sono Pastore, Juan Jesus Perotti, Under, il turco è valutato 30-40 milioni di euro. In entrata per ora si può fare poco nulla senza budget, Kean dell’Everton piace, ma Ancelotti lo ha bloccato. Un vice Dzeko non può arrivare se non parte Kalinic, di cui il ds ha parlato ieri ribadendone la piena fiducia. Infine Petrachi ha ricordato il Torino, sua ex squadra, prossima avversaria della Roma, che nonostante l’addio burrascoso lo ha aiutato a crescere come uomo. Lo riporta Tuttosport.