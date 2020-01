Perez non vede l’ora di iniziare: “Darò il massimo per questa storica maglia. Ringrazio tutti i tifosi della Roma per la splendida accoglienza” – FOTO

Carles Perez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma da poche ore. L’ex Barcellona ha voluto festeggiare il suo arrivo alla corte di Fonseca pubblicando, tramite il proprio profilo Instagram delle foto davanti al Colosseo e con la nuova maglia giallorossa. Queste le sue parole:

“Sono molto felice e motivato di iniziare questa nuova sfida come giocatore della Roma. Darò il massimo per questa storica maglia e per ripagare della fiducia che mi è stata data. Volevo infine ringraziare tutti i tifosi della Roma, per il vostra splendida accoglienza. Non vedo l’ora di cominciare!“.