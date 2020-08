Peres e Kluivert positivi. Fonseca perde i pezzi

Il Messaggero (A.Angeloni) – Peres e Kluivert sono caduti davanti all’esito del tampone. Protocollo subito attivato: tutti isolati e senza sintomi, così come Mirante, primo della lista, Perez e i due della Primavera. Fonseca non ha potuto far altro che annullare l’allenamento ed è in dubbio anche quello di oggi in programma alle 18.30. La squadra si sottoporrà ad un nuovo giro di tamponi che darà risultati in tempo necessario. Se dovesse uscire un altro caso il campo non si vedrà nemmeno oggi. L’aspetto che non preoccupa è che i giocatori stanno bene e sono a riposo domiciliare in attesa del doppio tampone che dovrà risultare negativo per tornare a lavorare. “Ci vediamo presto e sempre Forza Roma“, le parole di Peres. Il presto, però, non sarà per la ripresa del campionato. Con i partenti per le nazionali Fonseca comincia ad essere un po’ preoccupato.