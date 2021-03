Il fantacalcio è una delle più grandi passioni dei tifosi. Le aste per aggiudicarsi i migliori giocatori, gli sfottò e le sfide con gli amici – e non solo – per agguantare l’obiettivo: vincere il fantacalcio. Tra i tifosi della Roma, però, è diffuso un malcontento. Come mai il supporter giallorosso non riesce a vincere al fantacalcio? Le motivazioni sono presto spiegate in questo video.