Per Schick si fa sotto il Bayer Leverkusen

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Il trasferimento record di Havertz al Chelsea, 100 milioni di euro suddivisi in 80 più 20 di bonus, tornerà utile alla Roma. Come riportato dalla Bild il Bayer Leverkusen ha trovato in Schick il suo erede. L’attaccante piace da tempo a Voeller che è pronto a formulare l’offerta giusta alla Roma che non può scendere sotto i 25 milioni per non realizzare una minusvalenza. Schick ha espresso il suo gradimento nel rimanere in Bundesliga dove quest’anno ha segnato 10 gol. Anche dall’Italia c’è stato qualche sondaggio come quello del Milan o del Torino. Il ceco è ancora in vacanza e non sarà presente al raduno di Trigoria dove non tornerà, se non di passaggio.