Per Pellegrini c’è una lesione al quadricipite: torna nel 2022

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Lesione al quadricipite della coscia destra. La sentenza è arrivata ieri nel primo pomeriggio e non è certo una sentenza positiva. Lorenzo Pellegrini, infatti, sarà costretto a saltare tutte le partite che mancano da qui alla fine dell’anno (Bologna, Inter, Spezia, Atalanta e Sampdoria in campionato, Cska Sofia in Conference League).

Sei gare in cui la Roma e Mourinho dovranno fare a meno del loro capitano. “Adesso vado a casa e piango per Pellegrini“, aveva detto l’allenatore portoghese subito dopo la fine della gara con il Torino, avendo già capito che lo stop non sarebbe stato banale.