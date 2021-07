Per l’esterno Viña in pole: la Roma tratta

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il mercato della Roma entra nel vivo, sia in entrata che in uscita. Perché adesso Tiago Pinto vuole accelerare su alcune operazioni di mercato per fornire a Mourinho qualche uomo in più nella rosa che partirà per il ritiro in Portogallo il prossimo 26 luglio. Saranno quindi giorni decisivi per l’arrivo del terzino sinistro che dovrà sostituire per gran parte della stagione Leonardo Spinazzola.

La Roma è focalizzata sull’arrivo dell’esterno basso, cercando di chiudere per uno dei nomi visionati nelle ultime settimane. Il nome ora in pole è quello di Matias Viña, l’uruguaiano che gioca nel Palmeiras. Il ventitreenne ha il passaporto italiano e ha chiesto la cessione: il club brasiliano ieri sera lo ha lasciato in panchina nel match contro l’Atletico GO e continua a chiedere 18 milioni. La Roma ha presentato un’offerta da 10 milioni più 2,5 di bonus: l’accordo non è stato ancora trovato, ma la sensazione è che presto potrà arrivare la fumata bianca sui 15 milioni bonus compresi.