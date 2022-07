Per adesso c’è Zaniolo

Il Tempo (E.Zotti) – Sulla vittoria della Roma contro il Sunderland c’è il timbro di Zaniolo. Il numero 22 ha risposto sul campo alle polemiche degli ultimi giorni. Mourinho l’ha inserito nella ripresa per scuotere una partita che stentava a decollare. In 45′ ha centrato un palo e realizzato la rete 5 minuti dopo il vantaggio di Felix. Una prestazione che lo ha reso il migliore in campo come ha prontamente sottolineato il suo agente su Instagram: “Fatti, non parole. Nicolò più forte di ogni polemica“. I contatti tra Vigorelli e la Juventus non si sono mai interrotti anche se, arrivati a metà luglio, inizia a trapelare un po’ di perplessità per un corteggiamento che va avanti da mesi.

Nella prima amichevole in Portogallo, Mourinho ha optato ancora per la difesa a tre. Non è mancato del nervosismo con accenno di rissa tra le squadre e Mourinho entrato in campo per riportare la calma. Oltre al battesimo della fascia per Zalewski c’è stata l’occasione per vedere i nuovi innesti. Svilar è stato impegnato poco, mentre Matic ha mostrato le ragioni che hanno spinto la Roma a puntare su di lui. Ha portato ordine in fase di impostazione, garantendo un filtro importante in copertura. Positivo anche l’esordio di Celik.