Pellegrini-Zaniolo, staffetta obbligata

Il Tempo (F.Biafora) – Uno esce ed un altro scalpita per entrare in campo dal primo minuto. La maledizione degli infortuni anche in questo finale di campionato sembra non voler abbandonare la Roma e Lorenzo Pellegrini è l’ennesimo giocatore romanista a finire sotto i ferri quest’anno, la seconda volta per lui in stagione. La frattura al setto nasale del numero 7 libera un posto da titolare per Zaniolo, che spera in una maglia da titolare contro il Torino, anche se probabilmente dovrà attendere contro la Juventus. Pellegrini ieri è stato operato a Villa Stuart e il dottor Pesucci gli ha consigliato lo stop di una settimana, anche se il vice-capitano vuole accorciare i tempi per essere a disposizione contro il Siviglia, giocando con la mascherina. Fonseca deciderà dopo la rifinitura di oggi chi schierare accanto a Mkhitaryan, anche se al momento pare più intenzionato ad utilizzare Carles Perez. Sul fronte mercato ancora non c’è ancora la fumata bianca per Smalling, mentre in settimana verrà definito il programma giallorosso di Pedro.