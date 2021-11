Pellegrini tiene in ansia Roma e Nazionale

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il capitano ha stretto i denti ed è stato l’ultimo a scendere dalla nave giallorossa mentre affondava in laguna. Ce l’ha messa tutta, Pellegrini: prima per essere disponibile e convocabile, poi per mettere in campo il 100% delle proprie forze nonostante fosse a mezzo servizio a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro.

Lorenzo si è fatto consegnare decide di palloni nella fase più concitata del match e ha guidato l’assalto finale con lucidità, meritandosi un 6.5 in pagella soprattutto per quel secondo tempo giocato da leader.

Il ginocchio gli ha dato fastidio pure ieri. E nel pomeriggio, una volta terminato l’effetto dell’antidolorifico, l‘articolazione si è gonfiata. Scendere in campo a Venezia era un rischio calcolato e in un momento di crisi generale il classe ’96 voleva aiutare la squadra a risollevarsi.

Il dolore, a questo punto, lo mette in dubbio per la Nazionale: stamattina il calciatore farà un controllo a Coverciano e non è da escludere che possa tornare a casa. Sulla decisione finale peserà anche la valutazione della Roma che preferirebbe non correre rischi.