Lorenzo Pellegrini ha festeggiato l’anno nuovo in famiglia, serenamente a casa. Un po’ come tutti i giocatori della Roma e non solo, in questo periodo così particolare segnato dalle restrizioni anticovid. Il vicecapitano della Roma ha pubblicato un post su Instagram con un augurio a tutti i tifosi giallorossi e non solo:

“Tanti auguri per un felice anno nuovo a tutti quanti!”.