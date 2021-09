Il Messaggero (S. Carina) – Il modo migliore per mettersi alle spalle il derby, anche se resterà il dubbio: come sarebbe stato con lui in campo? Ma tant’è. A Trigoria hanno deciso di voltare pagina in fretta. Manca soltanto l’ok finale dei Friedkin ma il più è fatto: Pellegrini sposa la Roma. E il termine scelto non è casuale.

Perché Lorenzo prolunga per 5 anni (e non 4 come inizialmente le parti stavano trattando), togliendo la clausola rescissoria di 30 milioni (esercitabile nel mese di luglio e pagabile in due tranche). Se non è un matrimonio, poco ci manca. Il capitano giallorosso, dopo Abraham, sarà il giocatore della rosa più pagato andando a guadagnare 4 milioni più facili bonus, legati ai gol, alle presenze e alle vittorie del club.

A differenza dell’inglese, però, che può usufruire del Decreto Crescita (andando a pesare sulle casse della società per 5,5 milioni), le cifre di Lorenzo al lordo saranno superiori (più o meno 7 milioni). Per questo motivo c’è voluto un po’ più di tempo per far quadrare i conti ma in questi mesi Pinto ha trovato nella Gp Soccer un interlocutore pronto a venire incontro alle delicate dinamiche di bilancio della Roma, venendo poi accontentato sullo stipendio del ragazzo (che terrà per sé i diritti d’immagine).

Va dato atto al gm portoghese che non è stato semplice muoversi perché se da un lato doveva trovare l’intesa con gli agenti del calciatore (Pocetta e Ferro) dall’altra doveva poi riferire alla proprietà e ricevere il via libera. Così si spiega l’ulteriore protrarsi della trattativa. Dan e Ryan, infatti, hanno voluto vedere, capire e più di una volta le intese raggiunte tra le parti (quella più convincente a fine agosto) sono state rimandate al mittente, perché non consone con le linee-guida che i Friedkin vogliono dare al club.

Quando si parla di parametri economici, il riferimento è al tetto ingaggi, ma soprattutto ai delicati equilibri che riguardano anche gli stipendi di altri calciatori, pronti altrimenti alla corsa all’aumento salariale.